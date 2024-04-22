Киев может принять закон о регистрации владельцев телеграм-каналов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал принять закон о регистрации владельцев телеграм-каналов.

Сейчас политические телеграм-каналы являются для украинского режима "огромной проблемой", признался он ВВС. Поэтому нужно заставить владельцев зарегистрироваться. Будто бы это не вопрос влияния или давления, а просто "это нормально в демократическом обществе". При этом он допустил и блокировку неугодных каналов, но предпочтительнее все же заставить их зарегистрироваться.

На днях о проблеме "Телеграма" заявил глава комитета Рады по информационной политике Никита Потураев, который призвал ввести "военную цензуру" и просто запретить "Телеграм" и "ТикТок". Так, в "Телеграме" постоянно публикуют видео избиений людей, которых забирают на фронт воевать против России. Этого не должно быть, люди не должны это видеть, сказал он.

В марте в Рады был внесен законопроект о контроле над "Телеграмом". Планируется, что его обяжут удалять контент по требованию нацсовета по телевидению и радиовещанию. Также предусматривается возможность блокировки как отдельных пользователей, так и каналов.

По последним данным, "единому телемарафону" на Украине доверяют только 37% зрителей. А более 50% ориентируются на телеграм-каналы в том, что касается развития военного конфликта. Процессы падения доверия к "телемарафону" и роста доверия к телеграм-каналам начались практически одновременно с зимы 2022-2023 гг., когда у украинских войск начались проблемы.