В Нижнем Тагиле 6-летний мальчик упал со второго этажа

Их окна многоэтажки в Нижнем Тагиле выпал 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в больницу с различными травмами головы и живота.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье около 16.30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Лежащего ребенка обнаружили возле дома №14 на улице Ильича. К счастью, он был жив.

"Выпавшего из окна второго этажа малыша заметила продавщица из соседнего магазина, которая тут же бросилась к нему и вызвала скорую. Медики молодцы, тут же примчались. Осмотрели малыша и увезли в больницу", — рассказал подписчик паблика "Инцидент Нижний Тагил".

Ребенка госпитализировали в ДЦГ №3 на Кузнецкого, 10 с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), тупая травма живота. В пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское" также заявили, что мальчик упал со второго этажа. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Нижнем Тагиле произошел аналогичный случай - трехлетний мальчик выпал из окна первого этажа, сильно ушибив голову. Ребенка госпитализировали в больницу Екатеринбурга для дальнейшей операции. По словам мамы мальчика, та занималась уборкой и не заметила, как сын залез на подоконник. Услышав его плач на улице, женщина сама спрыгнула с окна.