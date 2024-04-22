В Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате ребенка и скрылась

В Санкт-Петербурге 52-летняя женщина сбила на электросамокате пятилетнего мальчика, сообщает Baza.

По данным Telegram-канал, самокатчица не заметила ребенка и врезалась в него. Мальчик сильно ударился головой, в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму.

Как пишет Baza, женщина скрылась с места происшествия, но ее вычислили по камерам и задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщалось, в 2023 году зафиксирован трехкратный рост ДТП с участием электросамокатов. В Госдуму был внесен законопроект об увеличении штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Его поддержали Правительство, Минтранс и МВД. Законопроект могут оперативно рассмотреть в приоритетном порядке.