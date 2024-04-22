В Сургуте руководителя морских пехотинцев осудили за опасную экскурсию для детей

В Сургуте руководитель региональной общественной организации "Союз морских пехотинцев" признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомним, в 2022 году группа детей из Югры застряла на острове Валаам в Карелии из-за шторма. Организаторы шлюпочного похода по Ладожскому озеру проигнорировали предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме и предостережение прокуратуры о недопустимости водной прогулки до озера. Всего в опасном сплаве участвовали 24 человека, в том числе 20 детей.

После завершения шторма на Ладожском озере детей эвакуировали спасатели. Обошлось без погибших и пострадавших. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело на организатора шлюпочного похода - руководителя "Союза морских пехотинцев" Югры.

Сообщалось, что маломерные суда могли отходить от берега лишь на три километра. При этом высота волны не должна превышать 0,75 метров.

"Руководитель похода проигнорировал требования действующего законодательства о недопустимости нарушения прав детей на безопасные условия нахождения на водном объекте и осуществил водный переход по Ладожскому озеру к о. Валаам на неприспособленных для этого маломерных судах, чем подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на год и 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок два года и восемь месяцев.