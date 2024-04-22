22 Апреля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России заметно выросла смертность

За первые два месяца в России родились 201 тыс. детей, что на 1% больше, чем годом ранее. Однако смертность выросла с 301 тыс. до 331 тыс., или на 10%.

Так как нынешний год високосный, то в нем на один день больше, чем в прошлом. За первые два месяца это более 1%, поэтому рождаемость практически повторила прошлогоднюю. Однако в условиях постоянного снижения количества женщин детородного возраста на 2-3% ежегодно это означает такой же рост рождаемости в расчете на одну женщину. При этом небольшое влияние оказывает распределение рождений по возрастам, так что итоговая рождаемость может еще немного измениться. В прошлом году, напомним, суммарный коэффициент рождаемости составил всего 1,41 ребенка на женщину.

Смертность, напротив, выросла заметно. Однако и здесь есть влияние високосного года, а также старения населения. Даже при одной и той же ожидаемой продолжительности жизни, просто за счет старения, смертность выросла бы на 1-2%. Исключая еще и влияние високосного года, рост смертности составил не 30 тыс., а около 20 тыс., или 6-7%. Иными словами, ожидаемая продолжительность жизни снижается. Какая доля роста смертности приходится на потери в СВО, неизвестно. Но в чем более младших возрастах растет смертность, тем сильнее отрицательное влияние этого на ОПЖ. В прошлом году она составила 73,5 года. В 2022 году смертность от внешних причин увеличилась на 7 тыс. Данных за прошлый год еще нет.

Хотя рост ОПЖ является положительным явлением, никакого влияния на демографию это не оказывает. Ключевым является показатель рождаемости, которая составляет лишь около 70% от уровня воспроизводства. Иными словами, сейчас каждое следующее гипотетическое поколение составляет лишь 70% от предыдущего.

При нынешнем уровне рождаемости ежегодное вымирание составляет около 500 тыс. с тенденцией к дальнейшему росту.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отмечает, что демографией никто в стране всерьез не занимается. Вместо нее обсуждаются вопросы налогообложения, которые являются сотрясанием воздуха. Вместо главных вопросов обсуждаются второстепенные.

Теги: рождаемость, смертность


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