Жители Гагаузии обналичат средства с карт "Мир" в Приднестровье

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул объяснила, как жители региона смогут получить деньги с карт "Мир", выданных "Промсвязьбанком". Ранее сообщалось, что после заключения соглашения руководства автономии с российским банком на карты пенсионеров и бюджетников начислят "надбавки".

Поскольку в самой Гагаузии отделений российского банка нет, жители региона смогут воспользоваться банкоматами ПСБ в соседнем Приднестровье или же получить деньги с помощью родственников, проживающих в России.

Гуцул объяснила и само происхождение денег. Одним из предвыборных обещаний Гуцул и выдвинувшей ее партии "Шор" на выборах было обещание выплатить субсидию-надбавку бюджетникам. Она не уточнила, будет ли пособие постоянным или единоразовым. Так или иначе, но первый платеж, поступивший в октябре от некого "партнера-мецената", "был заблокирован властями Молдавии". Сумма к выплатам – около $1 млн.

По словам Гуцул, средняя пенсия в Гагаузии составляет около 10 тыс. руб. в переводе на российскую валюту, надбавка должна была составить примерно столько же. "Уже несколько тысяч заявок на надбавки мы получили", - сообщила глава автономии.