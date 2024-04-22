На стройке в Екатеринбурге рабочего убило током во время сборки крана

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 20 апреля на одном из строительных объектов по улице Амундсена в уральской столице. По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения погиб из-за поражения электрическим током.

Как добавили в городском управлении МВД, сигнал об инциденте поступил в отдел полиции №4.

"Сообщалось, что на платформе башенного крана находится тело мужчины, которого насмерть ударило током. Прибывшие на место сотрудники территориального МВД установили, что пострадавший выполнял работы по сборке указанного крана. Наработанные материалы полицейские передали нашим коллегам из регионального Следственного комитета", - отметили в ведомстве.

В СК возбудили дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновным в гибели рабочего может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге было возбуждено дело после смерти рабочего на стройке на улице Архангела Михаила. Погибшим оказался "иностранный специалист" из Киргизии.