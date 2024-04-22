В Гагаузии не видят поводов для военного конфликта с Кишиневом

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не видит поводов для военного конфликта с Кишиневом и надеется, что его не произойдет.

Гуцул рассказала, что молдавская оппозиция собирается получить власть мирным путем, победив на предстоящих в стране выборах президента.

"Пять оппозиционных молдавских партий подписали соглашение в Москве. Чтобы мы могли на предстоящих президентских выборах одержать победу. Мы ведем переговоры с другими оппозиционными силами о присоединении к этому альянсу. Мы сейчас должны определиться с кандидатом. Сейчас есть два варианта, нужно, чтобы остался один. Нужно прийти к консенсусу", - заявила Гуцул журналистам.

Она добавила, что оппозиционные силы также будут готовиться к референдуму о присоединении к Евросоюзу. Гуцул назвала его "манипуляцией".