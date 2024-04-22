Mash: В трех регионах России отменили ЕГЭ

В нескольких регионах России частично отменили обязательный ЕГЭ. Речь идет о 759 школах Курской области, а также приграничных территорий Брянской и Белгородской областей.

Госэкзамен отменяют из-за оперативной обстановки, пишет Mash.

В конце марта 2024 г. губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что властями принято решение о введении в четвертой четверти дистанционного обучения школьников приграничных муниципалитетов, а также Белгорода и Яковлевского городского округа. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. В 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях невозможно.