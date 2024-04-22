Роспотребнадзор признал непригодной для питья воду в Казанском районе

Вода из колонок и водопроводная вода из реки Ишим в населенных пунктах Казанского района является непригодной для питья, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Исполняющий обязанности начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах Светлана Петровских сообщила, что по результатам лабораторных исследований воды из колонок, водоснабжение которых осуществляется из реки Ишим, установлено, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

В Роспотребнадзоре напоминают, что для питья, приготовления пищи и мытья посуды можно использовать только бутилированную или кипяченую воду. Причем, кипяченая вода может использоваться только в течение трех часов с момента кипячения.

Воду из колонок и воду, подведенную в жилые дома, можно использовать только для хозяйственных нужд.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.