Песков: Россия примет ответные меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше

Российские военные будут анализировать ситуацию, связанную с возможным размещением ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, будут предприняты все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать безопасность России, передает ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. По его словам, этот вопрос уже некоторое время является темой польско-американских переговоров.