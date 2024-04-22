82-летний Александр Масляков продолжит вести КВН

82-летний Александр Масляков продолжит вести КВН. Информация об утверждении в качестве постоянного ведущего Дмитрия Хрусталева "на данный момент не соответствует действительности", передает ТАСС со ссылкой на сына телеведущего – Александра Маслякова-младшего.

Ранее о "назначении преемника" сообщила "Комсомольская правда". Хрусталев уже провел все игры в одной восьмой текущего сезона, его портрет есть на афишах четвертьфиналов.

Издание сообщало, что Масляков-старший "контролирует все процессы", но на самих играх уже не присутствует даже в качестве зрителя.