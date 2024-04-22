ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ

Страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявляли, что попытки ЕС ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно "выстрелу себе в ногу".

Как сообщалось в декабре, экспорт российского СПГ в Европу достиг исторического максимума. В первые три месяца 2024 года Франция купила у России газа больше, чем какое-либо государство Евросоюза, – на €600 млн.