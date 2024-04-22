Мэр Сургута ушел в отставку

Мэр экономической столицы Югры, Сургута, Андрей Филатов уходит со своего поста. О принятом решении политик сообщил в своем telegram-канале.

"На каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города. Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе", - написал Филатов.

Политик намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий.

"Мое решение носит сугубо личный характер, мотивы его – внутренние, в нем нет политического либо другого внешнего подтекста", - написал Филатов, поблагодарив за совместную работу главу "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова и других.

Филатов возглавил Сургут в конце февраля 2021-го, сменив на этом посту ушедшего в Госдуму Вадима Шувалова. До этого Филатов руководил комитетом думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике.