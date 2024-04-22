Глава израильской разведки ушел в отставку из-за октябрьской атаки ХАМАС

Глава управления военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халив подал в отставку из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, которую спецслужба не смогла предотвратить. Тогда в общей сложности погибли более тысячи человек, еще 250 были захвачены в заложники. Ответом на нападение стала масштабная и кровопролитная военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

В заявлении, опубликованном разведкой, Халив заявляет, что подал в отставку из-за того, что считает себя ответственным за ситуацию.

The Guardian отмечает, что отставка главы разведки была ожидаема, удивительно, что пока она единственная среди силовиков и политиков, которые также несут ответственность за октябрьские события. Впрочем, идущая военная операция и напряженность в отношениях с Ираном могут отсрочить как другие отставки, так и реальный уход от дел Халивы.