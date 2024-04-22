22 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

"Китай - один из ключевых внешнеторговых партнеров УрФО". Якушев встретился с членом политбюро КПК

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с членом Политбюро, секретарём политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином. Политики обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества между УрФО и Китаем, сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

Владимир Якушев отметил, что уральцы всегда поддерживали партнёрские отношения с КНР. Китай - один из ключевых внешнеторговых партнеров УрФО.

"Перспективные направления сотрудничества и промышленной кооперации между Уральским регионом и Китаем – это машиностроение, электротехническая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение. С учётом устойчивого характера связей целесообразно особое внимание уделять взаимовыгодным инициативам уральских и китайских организаций по созданию совместных производств и инвестиционных проектов", - обратил внимание полпред.

Борис Кириллов, Владимир Якушев(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Один из крупнейших примеров инвестиционных проектов на Урале – это "Ямал-СПГ". На территории Свердловской области также действует представительство компании Хайлонг, которая занимается обработкой бурильных труб. В сентябре 2023 года в Екатеринбурге открылся самый большой в России сервисный центр китайских автомобилей FAW TRUCKS.

Дополнительным импульсом для развития экономических связей, по словам Владимира Якушева, может стать распространение среди потенциальных китайских партнёров информации об отраслевых выставках, которые проходят в УрФО, и организациях округа.

Чэнь Вэньцин(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Полпред также отметил сотрудничество между регионами УрФО и Китая в сферах культуры и образования. В этом году дан старт перекрёстным годам культуры между Россией и Китаем: проекты, которые будут реализованы в 2024-2025 годах.

Теги: Владимир Якушев, Чэнь Вэньцин


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