На Ставрополье найдены черные ящики рухнувшего военного самолета

В Ставропольском крае на месте крушения военного самолета Т-22М3 найдены черные ящики борта.

"На месте падения самолета обнаружены черные ящики – параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию", - сообщили ТАСС в силовых структурах.

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи. Боекомплекта на борту самолета не было. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что один член экипажа погиб, еще одного ищут. Два человека эвакуированы в больницу.