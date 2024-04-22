"Норникель" перенесет производство меди с завода со штатом в 2 тысячи человек в Китай

"Норильский никель" планирует перенести из Норильска в Китай медное производство. Сейчас на этом предприятии в Красноярском крае занято около 2 тыс. человек. Плавильный завод в Китае планируется построить к 2027 году. После закрытия производства в Норильске на площадке завода расположат перевалочные пункты медного концентрата, пункты его сушки, подготовки и складирования, а также 3D-принтинга деталей для оборудования.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявляет, что сотрудникам плавильного производства предложат места в компании, при этом сам же добавляет, что новые площадки подразумевают работу не металлургов, "для этого будут нужны абсолютно другие кадры". "Возникнет дополнительный спрос на айтишников и инженеров. Мы будем их как сами готовить в Заполярном государственном университете, так и пользоваться возможностями Сибирского федерального университета в Красноярске", - сообщил Потанин в интервью "Интерфаксу".

По словам Потанина, текущее производство плохо сразу с двух сторон: во-первых, государство обязало "Норникель" решить проблему с улавливанием серы, это дорого обходится, а нет завода – нет проблемы. Во-вторых, предприятие переориентировалось на Китай, поэтому будет выгоднее и безопаснее с точки зрения возможного введения санкций расположить производство прямо в КНР, просто отвозя туда из России сырье по Северному морскому пути.

"В любом случае зависимость российских производителей меди, никеля и ряда других металлов от Китая очень велика. Китай занимает огромную долю и в мировом потреблении этих металлов - больше 50%, и в поставках наших компаний, в частности "Норильского никеля". Эта зависимость увеличивается по мере нарастания санкционного давления. От этого мы так и так не уйдем, но, будучи интегрированы в большей степени в китайскую экономику, мы более защищены, чем если у нас этого нет. Мы, безусловно, зависим от китайской системы, но лучше быть внутри этой системы, а не снаружи наблюдать за тем, как тебя, так сказать, отжимают. Если все равно этого нельзя избежать, если мы не можем так диверсифицировать наши поставки, чтобы не зависеть от китайского рынка, значит, лучше в него глубже входить и интегрироваться", - заявил Потанин.

Глава компании заявил, что в обмен на перенос плавильного производства у "Норникеля" появится "возможность освоить технологии по производству батарейных материалов". "Располагая этими технологиями, мы совместно с "Росатомом" будем производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития. Производство батарей - это ключевая история и для транспорта, и для различных промышленных объектов. То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране", - заявил миллиардер.

Он добавил, что проект получил политическое одобрение на уровне высшего руководства страны, вероятно и получение поддержки китайской стороны.