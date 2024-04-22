Из затопленного села вертолетом санавиации эвакуировали пациента с инсультом

В селе Сеиты Ярковского района вертолетом санавиации эвакуировали пациента с инсультом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Населенный пункт оказался отрезан от большой земли из-за паводка. Как пояснили в инфоцентре, из-за весеннего половодья прервано транспортное сообщение. Для спасения пациента фельдшеры тобольского отделения центра медицины катастроф в кратчайшие сроки доставили больного в Областную больницу №3.

Компьютерная томография показала ишемический инсульт, вызванный закупоркой сосуда в головном мозге. Врачи успели вовремя: в настоящий момент жизни пациента ничего не угрожает. После лечения и реабилитации мужчина сможет вернуться к нормальной жизни.

Напомним, в Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники. По последним данным из-за паводка подтоплено: 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков. Эвакуировано более 3,5 тысяч человек. 400 жителей разместились в пунктах временного размещения.

В реке Ишим уровень воды превысил 10,5 метров. Побит исторический максимум.