Knauf уходит из России

Крупнейший в мире производитель стройматериалов, немецкий Knauf, собирается передать российский бизнес местному менеджменту.

"В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы", - приводит ТАСС выдержку из релиза компании.

В России в Knauf работает 4 тыс. сотрудников.

После начала операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа", Wienerberger.