На юбилейной "Уральской ночи музыки" серьезно усилят меры безопасности

На юбилейном фестивале "Уральская ночь музыки" в нынешнем году будут серьезно усилены меры безопасности. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил его директор Евгений Горенбург.

По его словам, будут привлечены дополнительные силы охраны.

"Вся беда в том, что терроризм очень сложно профилактировать. Мы можем усиливать только неотвратимость наказания за что-то подобное. Все это будет сделано", - расплывчато ответил Горенбург на вопрос Накануне.RU о конкретном усилении мер безопасности, в том числе для музыкантов.

Глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков добавил, что усиление будет, в том числе в информационном плане. Так, будут созданы аудио- и видеоролики, рассказывающие, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"С правоохранительным органами обсуждаем привлечение так называемого дополнительного контингента. Это силы УВД и Росгвардии, которые придется привлечь в чуть большем объеме на ключевые мероприятия и площадки. Возможно, будут изменены логистические схемы. Просьба отнестись с пониманием", - заявил Марков.

Он отметил, что меры безопасности будут прорабатываться по каждой конкретной площадке.

Ранее в Екатеринбурге было решено не отменять массовые мероприятия после мартовского теракта в "Крокус Сити Холле".

10-й, юбилейный фестиваль "Уральская ночь музыки" пройдет 28 июня более чем на 100 площадках Екатеринбурга. Сегодня стало известно, что организаторы фестиваля испытывают трудности с бюджетом.