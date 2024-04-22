Депутат гордумы Екатеринбурга отправляется на СВО

Депутат городской думы Екатеринбурга Станислав Киселев принял решение поехать в зону проведения СВО для оказания медицинской помощи солдатам. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Киселев подтвердил, что 18 апреля подписал контракт с одним из отрядов "БАРСов".

"Проехав с гуманитарной помощью по новым регионам России, понял совершенно ясно, что там не хватает медицинской помощи на передовой и в отдельных отрядах, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Мною было принято решение отправиться обратно в зону спецоперации для полномерной медицинской помощи нашим бойцам", - заявил народный избранник.

Свои полномочия как депутата гордумы Киселев также прекращать не намерен. Он будет на постоянной связи со своей командой, которая также продолжит работать и помогать горожанам.