Директор "Уральской ночи музыки" заявил о трудностях с бюджетом на юбилейный фестиваль

Организаторы юбилейного фестиваля "Уральская ночь музыки" испытывают трудности с бюджетом. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил его директор Евгений Горенбург.

Как сообщил Горенбург, бюджет фестиваля формируется из очень многих уровней: федеральный, региональный, городской бюджеты и деньги от партнеров.

"Пока у нас очень серьезная просадка по сравнению с прошлым годом. В прошлом году бюджет фестиваля составил 112 млн рублей - условно говоря, на 112 площадок. Нам хотелось бы приблизиться к этому бюджету и в 10-й юбилейный фестиваль. Но пока не все получается", - признался директор "Уральской ночи музыки".

По его словам, главный вопрос - "не что Родина сделала для тебя, а что ты сделал для Родины".

"Будем делать из наших имеющихся возможностей. На сегодняшний день есть около 100 млн рублей. Они точно позволяют нам сделать достойный юбилейный фестиваль", - заключил Евгений Горенбург.

Как уточнил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, на проведение "Уральской ночи музыки" из бюджета региона было выделено 10 млн рублей.

В 2024 году фестиваль "Уральская ночь музыки" пройдет 28 июня более чем на 100 площадках Екатеринбурга. В феврале организаторы Ural Music Night объявили новых участников юбилейного фестиваля.