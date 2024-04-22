Российские учителя в среднем работают на 1,8 ставки - депутат Смолин

22 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Образование В России
Фото: пресс-служба МЭФ

Российские учителя в среднем работают на 1,8 ставки - депутат Смолин

Крайне низкая зарплата учителей вынуждает их брать по две ставки в ущерб качеству образования. В среднем российские учителя сейчас работают на 1,8 ставки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Читайте также:

"Если бы они работали на одну ставку, нам бы не хватало 560 тысяч учителей. Это несложно рассчитать. Как учитель по первой специальности, я считаю, что когда учительница постбальзаковского возраста ведет 1,8, а то и две ставки, как в моем родном Омске, то качество образования неизбежно снижается, происходит эмоциональное выгорание. Если бы мне пришлось давать 36 уроков в неделю, я бы очень быстро разлюбил мою основную специальность", - рассказал депутат на НСН.

И хотя он оговорился, имея в виду 36 часов (на две ставки), то есть 18 уроков, это тоже очень много, и к такому количеству уроков невозможно качественно подготовиться. Именно в таких условиях и работают российские учителя.

Олег Смолин не указал источник данных, что в среднем учитель "тянет" 1,8 ставки, но Минпрос вообще держит в секрете эту информацию, сообщая о смешных цифрах дефицита учителей (то 11 тыс. - данные вице-премьера Татьяны Голиковой, то 30 тыс. - как сказал глава Минпроса Сергей Кравцов). Из слов депутата легко вычислить, что при названной нагрузке 1,25 млн учителей вынуждены отрабатывать 2,25 млн ставок. То есть при нормальной нагрузке не хватало бы 1 млн учителей (видимо, Смолин ошибочно умножил текущий дефицит 300 тыс. учителей на 1,8. - прим. Накануне.RU). Таким образом, только огромная переработка позволяет скрывать катастрофический дефицит учителей.

По подсчетам Накануне.RU, медианная зарплата учителя в России на одну ставку составляет около 20 тыс. рублей "чистыми".

Народный учитель России Сергей Рукшин в эфире питерского канала "78" на днях рассказал, что учителей математики или физики во многих школах и селах просто нет. И так по многим предметам. В результате дети не знают математики и физики, а их просто называют "гуманитариями", что в корне неверно и оскорбительно для настоящих гуманитариев - знатоков истории, литературы, искусства.

"Если раньше гуманитарием был то, что имел полноценное общее фундаментальное образование и имел дополнительные знания по истории, литературе, культуре, то сейчас гуманитарием называют тех, у кого плохо с математикой и физикой. Это не гуманитарии. Из позитивного смысла термин "гуманитарий" перенесли в негативный", - подчеркнул Рукшин.

Он тоже считает, что проблема в нищенских зарплатах учителей, которых в школах сильно не хватает. А вести по две ставки - это ненормально для обучения детей.

Теги: учитель, школа, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети