Российские учителя в среднем работают на 1,8 ставки - депутат Смолин

Крайне низкая зарплата учителей вынуждает их брать по две ставки в ущерб качеству образования. В среднем российские учителя сейчас работают на 1,8 ставки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

"Если бы они работали на одну ставку, нам бы не хватало 560 тысяч учителей. Это несложно рассчитать. Как учитель по первой специальности, я считаю, что когда учительница постбальзаковского возраста ведет 1,8, а то и две ставки, как в моем родном Омске, то качество образования неизбежно снижается, происходит эмоциональное выгорание. Если бы мне пришлось давать 36 уроков в неделю, я бы очень быстро разлюбил мою основную специальность", - рассказал депутат на НСН.

И хотя он оговорился, имея в виду 36 часов (на две ставки), то есть 18 уроков, это тоже очень много, и к такому количеству уроков невозможно качественно подготовиться. Именно в таких условиях и работают российские учителя.

Олег Смолин не указал источник данных, что в среднем учитель "тянет" 1,8 ставки, но Минпрос вообще держит в секрете эту информацию, сообщая о смешных цифрах дефицита учителей (то 11 тыс. - данные вице-премьера Татьяны Голиковой, то 30 тыс. - как сказал глава Минпроса Сергей Кравцов). Из слов депутата легко вычислить, что при названной нагрузке 1,25 млн учителей вынуждены отрабатывать 2,25 млн ставок. То есть при нормальной нагрузке не хватало бы 1 млн учителей (видимо, Смолин ошибочно умножил текущий дефицит 300 тыс. учителей на 1,8. - прим. Накануне.RU). Таким образом, только огромная переработка позволяет скрывать катастрофический дефицит учителей.

По подсчетам Накануне.RU, медианная зарплата учителя в России на одну ставку составляет около 20 тыс. рублей "чистыми".

Народный учитель России Сергей Рукшин в эфире питерского канала "78" на днях рассказал, что учителей математики или физики во многих школах и селах просто нет. И так по многим предметам. В результате дети не знают математики и физики, а их просто называют "гуманитариями", что в корне неверно и оскорбительно для настоящих гуманитариев - знатоков истории, литературы, искусства.

"Если раньше гуманитарием был то, что имел полноценное общее фундаментальное образование и имел дополнительные знания по истории, литературе, культуре, то сейчас гуманитарием называют тех, у кого плохо с математикой и физикой. Это не гуманитарии. Из позитивного смысла термин "гуманитарий" перенесли в негативный", - подчеркнул Рукшин.

Он тоже считает, что проблема в нищенских зарплатах учителей, которых в школах сильно не хватает. А вести по две ставки - это ненормально для обучения детей.