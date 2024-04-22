Буданов* заявил, что перебежчик Кузьминов не заботился о безопасности

Российский перебежчик Максим Кузьминов, который был найден убитым в Испании, не заботился о своей безопасности, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, "желание славы застилает глаза всем".

Буданов отметил, что Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал о своей жизни за границей. Он назвал это в том числе ошибкой ГУР, поскольку за Кузьминовым надо было присматривать, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в Испании перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живет в России, — он приглашал ее в гости.

Сосед Кузьминова по имени Хави не исключил, что избавиться от летчика-перебежчика могли спецслужбы Украины.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов