Лавров: есть риск прямого столкновения ядерных держав

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины.

В обращении к участникам Московской конференции по нераспространению (опубликовано на сайте МИД) Лавров заявил, что особое беспокойство вызывает тот факт, что именно "тройка" западных ядерных государств – в числе ключевых спонсоров Киева. Москва видит в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности.

"Убеждены, что для предотвращения дальнейшей деградации обстановки в мире, поддержания долгосрочной стабильности и формирования реалистичной разоруженческой повестки востребованы совместные усилия по выстраиванию обновлённой архитектуры международной безопасности, опирающейся на принципы многосторонности, равенства и неделимости", - сказал Лавров.