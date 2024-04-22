Уровень воды в Ишиме обновил исторический максимум, превысив 10,5 метров

Уровень воды в реке Ишим утром 22 апреля достиг 10 метров 64 сантиметров. Обновлен исторический максимум, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это на 82 сантиметра выше отметки, которая была достигнута в 2017 году. По большому счету это новый исторический рекорд. Динамика за последние часы говорит о том, что сегодня мы можем ожидать формирования пика уровня воды в городе Ишиме", - сообщил губернатор Александр Моор.

При этом в Ишиме снизилась интенсивность подъема воды. Круглосуточные караулы продолжаются.

Сейчас паводок перемещается вниз по течению Ишима, волна идет на Абатский район. Там сосредоточена большая группировка сил и средств. Населенные пункты отключены от электричества, завершаются работы по защите федеральной трассы, практически завершены работы по повышению гребня дамбы.

В Ишимском районе также высокий уровень воды. Работают лодочные переправы, связывающие с "большой землей" отрезанные населенные пункты. В Казанском районе вода уходит. Скоро начнется работа по дезинфекции в двух населенных пунктах.

По реке Тобол идет волна с Кургана. Зафиксирован интенсивный подъем воды в селе Коркино. В селе Упорово провели учения для караулов.

Напомним, в Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.