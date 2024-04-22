В России начинается эксперимент по переводу студенческих билетов в электронный вид

С 25 апреля в России начинается эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент должен закончиться 31 декабря 2025 года.

В пилотном проекте участие будет добровольным. В нем смогут поучаствовать студенты колледжей и вузов, ординаторы и аспиранты.

"Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода", - сообщили в правительстве.

Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы, а также для прохода в учебное заведение.

При этом электронные документы не отменят обычные. Студенты смогут пользоваться любыми из них.

Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.