Польша готова разместить американское ядерное оружие на своей территории - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие.

"Это [размещение оружия] уже некоторое время является темой польско-американских переговоров. Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что когда меня об этом спросили [в США], я заявил о нашей готовности. Россия все больше милитаризирует Кенигсбергский округ (Калининградскую область – прим. ред.)", - заявил Дуда в интервью изданию Fakt.

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику", - добавил польский президент.