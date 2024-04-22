Буданов*: в середине мая для Украины начнется тяжелый период

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что Украину ждут трудный период как в зоне специальной военной операции, так и во внутриполитическом блоке.

"Проблемы с середины мая будут", - приводит ТАСС заявление Буданова*, сделанное в интервью украинской службе BBC.

Вооруженные силы Украины уже давно испытывают проблемы на фронте.

"Да, есть проблемы на фронте, но надо тоже откровенно говорить: эти же проблемы не сегодня появились, и не месяц назад, и даже не три месяца назад. Это системная проблема, с которой мы столкнулись", - заявил Буданов*.

Сейчас в ВСУ - тяжелая ситуация, людей не хватает. Во многих бригадах давно воюют водители, повара, банщики и зенитчики в качестве штурмовой пехоты. Режим мобилизует 50-летних, которые "еле дышат", поэтому они не могут выполнять штурмовые действия. И вообще, мужчины старше 40 лет практически небоеспособны, потому что люди не занимается физкультурой, неправильно питается.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов