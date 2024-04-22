ЦБ оставит ключевую ставку на уровне в 16% - прогноз

Центральный банк России на предстоящем совете директоров 26 мая оставит ключевую ставку на уровне 16%, полагают аналитики. Маловероятный сценарий – новое повышение ставки, в него мало кто верит. И уж тем более никто из экспертов рынка не прогнозирует снижение ставки. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже не раз говорила, что снижение ключевой ставки возможно только во второй половине года и только если регулятор увидит признаки устойчивого замедления инфляции. Пока что инфляция снижается, но не известно, насколько этот тренд стабилен.