Ямалец получил 8,5 лет "строгача" за попытку дать взятку ФСБ-шнику

Ноябрьский городской суд приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима жителя ЯНАО за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на РУ ФСБ по Тюменской области.

"Ноябрьский городской суд признал Гейбатова Наги Вахид оглы виновным в попытке дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере через посредника с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденный пытался дать взятку за то, чтобы сотрудник ФСБ покровительствовал хищениям углеводородного сырья. Он планировал каждый месяц платить через посредника 1,5 млн руб.

В отношении Гейбатова Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ЯНАО были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).