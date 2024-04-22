В Воронеже горит цех завода "ЭНИКмаш-В"

В Воронеже произошел пожар на территории машиностроительного завода "ЭНИКмаш-В".

Shot пишет, что очаг возгорания находится в цехе по производству электрооборудования.

По информации Mash, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Площадь цеха, где произошло возгорание, — три тысячи квадратов. Пожару присвоен третий ранг сложности. Людей эвакуировали. Предварительно, есть двое пострадавших.

"ЭНИКмаш-В" выпускает единичными сериями уникальное кузнечнопрессовое оборудование, разрабатывает штамповую оснастку, технологии обработки металлов давлением и горячей объемной штамповки, сообщается на сайте предприятия.