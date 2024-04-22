Новая помощь США поможет Киеву, но вряд ли спасет

Новый пакет военной помощи США на сумму 61 млрд долларов даст Украине передышку, но до перемен на поле боя еще далеко, да и вряд ли это переломит ход боевых действий, пишет Bloomberg. Для захвата ВСУ российских территорий требуется дополнительная помощь, что является сложной перспективой в США.

Как пишет The Wall Street Journal, военная помощь США не решает главную проблему ВСУ - нехватку личного состава, поэтому "вряд ли кардинально изменит судьбу Киева". Она лишь поможет удерживать территории и сковывать российские силы, пока ЕС не выделит в следующем году новую помощь.

При этом Зеленский доволен и не считает это проблемой. Он назвал выделение военной помощи "хорошим решением", поскольку украинцев он отправит на фронт сколько нужно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивает, что Белый дом делает ставку уже не на мифическую победу киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена. Ради этого простых украинцев гонят на убой, как "пушечное мясо".

Характерно, что выделение помощи произошло сразу после принятия закона об усилении Киевом мобилизации. Как пишут украинские телеграм-каналы, это было необходимым условием со стороны Вашингтона: США дают оружие, но людей набирает украинский режим. Однако с мобилизацией очень большие трудности, так как уже никто не хочет воевать в армии Зеленского непонятно за что.