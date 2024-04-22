В тагильской колонии запустили новый цех УВЗ

Для "Уралвагонзавода" запустили цех в тагильской колонии ИК-12.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в исправительной колонии запущено новое производство, а именно изготовление рамы полувагона модели 12-132.

"Чтобы данный цех заработал, было проведено немало работ: спроектирована и осуществлена перепланировка производственного помещения, установлено и настроено оборудование, разработана новая техническая документация. Для определения готовности производства к серийному выпуску были проведены квалификационные испытания комиссией в составе представителей АО "НПК "Уралвагонзавод" и главного технолога ИК-12", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в ГУФСИН, на данном участке трудоустроено 78 осужденных. В целом главными направлениями производства в колонии являются изготовление металлоконструкций различного масштаба и сложности, швейные изделия и продукция из дерева.

О том, что производственный участок УВЗ откроют на территории исправительной колонии, стало известно в феврале нынешнего года. А в 2022 году сотрудников "Уралвагонзавода", работающих над выполнением гособоронзаказа, перевели на особый режим работы со сверхурочными.