22 Апреля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников поручил главам муниципалитетов лично контролировать ход дорожного ремонта в соответствии с дополнительно выделяемыми средствами

В еженедельном совещании под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Правительства региона.

С докладом о планах выполнения работ на автодорогах Новосибирской области в 2024 году выступил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер.

Андрей Травников обозначил принципиальную позицию Правительства региона в отношении ремонта городских дорог: «Мы стараемся при формировании бюджета и в ходе его исполнения увеличивать объёмы финансирования на дорожную деятельность, на ремонт дорог. Опыт предыдущих лет показывает, что сельские территории с такими дополнительными объёмами справляются, даже если решения принимаются в середине лета. На сельских территориях мы можем быть уверены, что и дополнительные объёмы ремонта будут выполнены. Но городские округа – в качестве примера системных проблем привёл бы Искитим и Новосибирск – очень часто нас подводят. Поэтому я сформулирую жёстко: не справляетесь – тогда не берите деньги. Город Новосибирск в этом году получит дополнительное финансирование, поправки в бюджет будут приняты завтра – почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. С учётом того, что почти миллиард был давно зарезервирован, были понятны объёмы и объекты ремонта, – никаких отговорок о том, что якобы средства доведены поздно и работы подрядчики вовремя сделать не успевают, не принимаются», – подчеркнул Губернатор.

(2024)|Фото: nso.ru

Дорожно-строительные работы в Новосибирской области идут в рамках двух государственных программ: «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» с общим объёмом финансирования 27,106 млн рублей.

В 2024 году объём субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области составил 6 913 млн рублей, за счёт которых приводятся в нормативное состояние дороги общей протяжённостью 106 км и более 1 437 п. м мостовых сооружений, в том числе в Новосибирске – ремонт улиц Героев Революции, Выборная, Автогенная, Гоголя, Балтийская, Урицкого и прочих объектов общей протяжённостью около 20 км.

В соответствии с решением Губернатора, Новосибирску изменениями в бюджет дополнительно запланированы средства в размере 1 300 млн рублей, которые распределяются следующим образом: 200 млн рублей на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (разметка, искусственные дорожные неровности); 1 100 млн рублей на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (ориентировочно 43 км).

По настоянию минтранса НСО, с этого дорожно-строительного сезона в контракты на выполнение работ по ремонту включены работы по замене дорожных знаков и нанесению дорожной разметки из износоустойчивых материалов. Ранее эти работы выполняли структурные подразделения мэрии, что не позволяло обеспечить должный контроль как в части гарантийных обязательств, так и оперативности выполнения работ. Также в контрактах закреплена обязанность подрядных организаций по нанесению временной дорожной разметки оранжевого цвета на период производства работ.

(2024)|Фото: nso.ru

В 2024 году национальным проектом «Безопасные качественные дороги» установлены следующие целевые показатели: увеличить долю областных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%; увеличить долю протяжённости дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, до 85,25%; привести в нормативное состояние 55,78% опорной сети дорог; привести в нормативное состояние искусственные сооружения протяжённостью не менее 827,4 п. м.

Одним из основных приоритетов минтранса Новосибирской области остаются мероприятия по усилению контроля качества выполняемых дорожно-строительных работ.

Теги: дорожный ремонт, андрей травников, минтранс, дорожное хозяйство, национальный проект


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