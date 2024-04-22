В КЧР неизвестный напал на сотрудников полиции, двое погибли

В Карачаевске (Карачаево-Черкесская Республика) неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Двое из них скончались, третий госпитализирован, сообщает СУ СКР по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, 22 апреля злоумышленник напал на наряд полиции. Он несколько раз выстрелил в полицейских, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.

Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям (посягательство на жизнь сотрудника, незаконные ношение и хранение оружия, хищение оружия и боеприпасов).

Ранее мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в Уфе. Двое полицейских получили ранения, одного из них госпитализировали с ножевым ранением в руку. По информации Baza, во время задержания мужчина бросился на полицейских, силовикам пришлось открыть огонь.