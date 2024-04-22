Рейд по неблагополучным семьям в Екатеринбурге привел к 12 административным протоколам

Полиция Екатеринбурга провела рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Твой выбор". Во время него было составлено 12 административных протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и распитие алкоголя в запрещенных для этого местах.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, в рейде были задействованы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные отдела полиции № 5, представители территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и коллеги из Управления социальной политики. Вместе они проверили 10 семей, состоящих на учете, и провели 17 лекций в школах и средних учебных заведениях.

В ночное время правоохранители проверили центральные улицы города: Вайнера, Малышева, Попова, Сакко и Ванцетти, Радищева и другие. Помимо этого, полицейские заходили компьютерные клубы, ТРЦ и другие места концентрации подростков.

Всего за время рейда составлено порядка 12 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ, а также 5 по ст. 20.20 КоАП РФ и др.

Сотрудники полиции также провели беседы и пожилыми гражданами на тему противодействия электронному мошенничеству. Подобные мероприятия и дальше будут проводиться на территории Екатеринбурга.