В Тюмени в 10 раз пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

В Тюмени в 10 раз пропала 59-летняя женщина. Информация о поиске опубликована в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

16 апреля она ушла с Московского тракта и до сих пор не вернулась. Пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи.

По данным паблика "ЧС Тюмень", ранее ее искали в ноябре 2019 года, в марте и мае 2020 года, в январе, мае, августе 2022 года. Дважды в феврале и один раз в октябре 2023 года.

В последний раз спустя три месяца после пропажи женщину обнаружили в одной из городских столовых.