22 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Военкоры сообщают о взятии Новомихайловки под Донецком

Новомихайловка к юго-западу от Донецка, за которую несколько месяцев шли упорные бои, полностью освобождена российской армией. Об этом сообщают все военкоры и обозреватели.

Новомихайловка расположена примерно на 10 км южнее Марьинки. Как сообщает "Военная хроника", боевики очень долго удерживали половину села, но в последние дни началось бегство с оставлением раненых. Одним из решающих эпизодов стал заскок наших штурмовиков на технике в тыл противника. Они закрепились и двое суток держали круговую оборону. Параллельно с востока на запад вдоль Соборной улицы стала продвигаться еще одна штурмовая группа ВС РФ. А ночью еще одно подразделение пошло навстречу, и все группы стали идти навстречу друг другу, параллельно проводя зачистку. Так за несколько дней враг был полностью выбит из Новомихайловки.

Обозреватель Борис Рожин отмечает, что основную тяжесть боев за Новомихайловку вынесли морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота. Однако принимали участие и другие подразделения.

Вчера наши войска установили флаг в центре села. И теперь должен начаться следующий этап битвы - за Парасковиевку и далее Константиновку, которая расположена на стратегически важной дороге Марьинка - Угледар. На этом участке у боевиков находится очень сильная группировка, пишет Марат Хайруллин.

Парасковиевка расположена на несколько километров западнее Новомихайловки, за нею находится Константиновка. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" пишет, что поселок открывает фланг Угледарской группировки ВСУ на Южнодонецком направлении.

Теги: ДНР, Новомихайловка


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