Прокуратура Орска проверит слова вдовы участника СВО о невыплате компенсации

Прокуратура Оренбургской области начала проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой вдова участника СВО сообщает об отсутствии водоснабжения и невыплате компенсаций после затопления.

Как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства, будет дана оценка полноты и своевременности действий уполномоченных органов.

Видео с заявлением пострадавшей от наводнения жительницы Орска появилось накануне в Сети. Женщина пришла на встречу с мэром города, где довольно эмоционально заявила о своих претензиях к властям. По ее словам, на протяжении двух недель в городе нет воды, при этом до властей невозможно дозвониться. Женщина также сказала, что до сих пор не получила обещанную материальную помощь.