Синоптики пообещали Екатеринбургу снег в конце апреля

Уже на этой неделе погода в Екатеринбурге и Свердловской области резко испортится. Летнее потепление закончится и пойдет снег.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, южная теплая периферия антициклона, определявшая в последние дни погоду Урала, позиции не удержит.

"Здесь, в юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге, на фоне обостряющихся контрастов температуры атмосферный фронт 24-25 апреля проявит себя дождем, переходящим в снег. Возможен гололед, образование гололедицы, порывы юго-восточного ветра до 15 метров в секунду", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

На остальной территории Свердловской области осадки вероятны лишь местами - в виде мокрого снега небольшой интенсивности. Согласно прогнозам, осадки ожидаются также в Челябинской, Курганской областях и на юге Пермского края.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге в разгар апреля наступило самое настоящее лето. Позже стало известно, что на смену весенней жаре в регион придут заморозки.