22 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба полпредства УРФО

В Абатском из-за резкого роста воды в Ишиме объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в селе Абатское в связи с опасным повышением уровня воды в реке Ишим, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" (960 сантиметров) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий.

Утром, 22 апреля, уровень воды в Абатском районе достиг отметки 701 сантиметров. За сутки прирост воды составил половину метра.

Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.

Напомним, в Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.

В Абатском районе волонтеры, сотрудники дорожных служб сделали насыпь, протяженностью почти 12 километров. Насыпь должна защитить от паводка федеральную трассу, которая связывает восток и запад страны. Она рассчитана на уровень воды в реке Ишим 13,5 метров. Перед федеральной трассой пойма Ишима.

Теги: Абатское, половодье, штормовое предупреждение


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