Крупнейший производитель спирта в стране приватизирован по цене ниже стартовой

АО "Росспиртпром" – крупнейший в России производитель спирта – приватизирован за 8,3 млрд руб. Это на 2,3 млрд руб. (или на 27%) ниже цены, по которой предприятие было выставлено на торги, передает РБК. Компания уже выставлялась на продажу в конце 2023 года, но тогда покупателей не нашлось.

Приобрело "Росспиртпром" ООО "Бизнес-Альянс", бенефициар компании Владимир Акаев. В 2009–2011 годах Акаев занимал должность советника президента Бинбанка. Он также был членом совета директоров девелоперской компании "Интеко", входившей ранее в группу "Сафмар" (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых). Помимо строительного и финансового бизнесов у Акаева были активы и в агропромышленном секторе. На сайте "Бизнес-Альянса" указано, что компания занимается взысканием проблемной задолженности.

В "Росспиртпром" сейчас входит 12 предприятий, в том числе восемь заводов. Выручка компании в 2023 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль – 560,9 млн руб. Кроме производства спирта "Росспиртпром" занимается хранением и утилизацией спиртного, изъятого Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.

В ноябре 2023 года о необходимости продажи "Росспиртпрома" заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он аргументировал свою идею тем, что компания сдает позиции на рынке. После первой, неудачной попытки продать "Росспиртпром" у предприятия сменился гендиректор. В начале этого года пост занял Дмитрий Карнеев. РБК нашел связь его бизнес-проектов с "Бизнес-Альянсом".

Эксперты считают, что реальная стоимость "Росспиртпрома" значительно выше, чем цена, по которой его продали.