Герой России Умаев оценил роль солдата в срыве контранступления ВСУ

Начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев высказался о срыве в зоне специальной военной операции (СВО) контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил, почему удалось добиться срыва. Контрнаступление армии Украины началось 4-5 июня 2023 г. и завершилось в ноябре того же года.

Умаев отмечает, что планы противника были известны командованию Вооруженных сил России задолго до начала активных наступательных действий. Знали, например, место и время основного удара украинцев, пишет ТАСС.

"Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все – штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные. Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине на территории врага надо установить [заграждения]. А мне в ответ: ставьте задачу, я выполню. То есть это был мотивированный личный состав, благодаря чему, я думаю, у нас все и получилось", - сказал Умаев.

Во время контрнаступления украинская армия бросила в бой все лучшие образцы имевшейся в распоряжении ВСУ бронетехники иностранного производства.

"Вы видели, как горят эти танки Leopard, БМП Bradley – все это было на нашем направлении. Заграждения продолжили работать, и за четыре с половиной месяца с начала контрнаступления на этом пятачке от Вербового до Работино 215 бронеобъектов ВСУ остались на поле боя. Это артиллерия, вертолеты, противотанковые комплексы. Все это в комплексе помогло выполнить поставленную задачу", - рассказывает Умаев.

4 сентября 2023 г. президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом высказался о контрнаступлении Украины, которое охарактеризовал как провал. "Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.

16 декабря 2023 г. издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 г. Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США якобы уже получили список пожеланий: ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. Издание сообщает, что главком ВСУ Валерий Залужный не был сторонником "контрнаступления" уходящего года, он считает изменение стратегии разумным ходом и хочет выиграть время.