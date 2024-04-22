Опрос: 41% екатеринбуржцев сталкивались с абьюзом со стороны начальства

Более 40% опрошенных жителей Екатеринбурга признались, что сталкивались на работе со злоупотреблениями со стороны руководства. Исследование провел сервис SuperJob.

Опрос состоялся в уральской столице в апреле этого года. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), с проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 41% опрошенных. Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются екатеринбуржцы до 34 лет, и они не готовы мириться с неуставными отношениями.

Злоупотреблениями властью на работе уральцы считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка зарплаты, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.

Ранее другой опрос показал, что 41% работодателей Екатеринбурга отслеживают вакансии своих конкурентов.