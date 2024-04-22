Хозяин собаки из Верхней Пышмы заплатит девочке 50 тысяч после нападения питомца

В Верхней Пышме овчарка напала на несовершеннолетнюю девочку, что вылилось для хозяина четвероногого в обязанность выплатить 50 тыс. рублей компенсации. Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне прошлого года в СНТ "Ромашка-64". Навстречу двум гуляющим девочкам шел мужчина, впереди которого без повода и намордника бежала овчарка. Пес побежал в сторону детей и набросился на одну из девочек, укусив за левую ногу выше колена, тем самым причинив вред здоровью.

"Физические и нравственные страдания несовершеннолетней выразились в испытанной физической боли, вызванной укусом собаки, глубокими поражениями кожи, в результате чего на бедре остался шрам, сильной психологической травме, в результате которой в настоящее время несовершеннолетняя боится собак", - рассказали подробнее в прокуратуре.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выступила в суде в интересах пострадавшей девочки. Верх-Исетский суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу законного представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, а также прочие расходы на сумму более 2 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.