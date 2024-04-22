Пентагон: Уничтожена пусковая установка, атаковавшая базу США в Сирии

Истребитель международной коалиции во главе с США ликвидировал пусковую установку после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

По данным военного ведомства, это сделано "в порядке самообороны".

В ночь на 22 апреля по американской базе "Хирбет аль-Джир" в северной сельской местности Эль-Хасаки в Сирии с территории Ирака было выпущено пять ракет.

Ранее Reuters сообщило, что иракское движение "Катаиб Хезболлах" заявило о возобновлении атак против США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака.

В феврале США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии в ответ на удар по американской базе в Иордании. Американские военные заявляют, что наносили удары по позициям "Аль-Кудс" (военное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции) и проиранским формированиям.

В конце октября 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Вооруженные силы США по распоряжению американского президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По его словам, удары не связаны с палестино-израильским конфликтом. СМИ сообщали, что целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии стали склады с оружием и боеприпасами.