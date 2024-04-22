22 Апреля 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба полпредства УРФО

В двух селах Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка

В двух селах Викуловского района объявлена заблаговременная эвакуация населения, имущества и сельскохозяйственных животных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Частичная эвакуация объявлена в Викулово. Места сбора для эвакуации людей на остановках на ул. Мичурина, 5, Хлынова, 14, П. Осипенко, 48, П. Осипенко, 34, Свободы, 215, Свободы - на участке между ул. Чехова и Южная у магазина "Зенит".

Село Чебаклей будет эвакуировано полностью.

Место сбора для эвакуации на остановках на ул. Кузнецова, 4, участке автодороги Викулово - Абатское (ул. Советская, 1), участок автодороги Викулово - Абатское (между ул. Советская и ул. Фролова), участок автодороги Викулово - Абатское (у магазина Викуловского РайПО), участок автодороги Викулово - Абатское (между ул. Ершова и ул. Центральная).

Пункт временного размещения расположен на базе "Викуловская СОШ №2" в селе Викулово по адресу ул. Солнечная, 9.

Отметим, что по данным властей региона, за сутки уровень воды вырос на 96 сантиметров в районе села Стрехнино в Ишимском районе. Там пробегает река Карасуль, сейчас вода достигла отметки 563 сантиметров.

На реке Ишим вода также продолжает прибывать. Она уже поднялась до уровня 1064 см, что превышает критическую отметку более, чем на два метра.

На гидропосту в селе Ильинка Казанского района наблюдается спад уровня воды на 10 сантиметров

В селе Казанское по данным на 08:00 уровень воды упал на 8 сантиметров, незначительный спад наблюдается в селах Гагарье, Огнево и в деревне Большие Ярки.

Теги: эвакуация, паводок, население


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