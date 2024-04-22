Противопожарный режим введен в 23 регионах России

Особый противопожарный режим введен уже в 23 российских субъектах. На их территории сложилась пожароопасная ситуация: сухая погода и отсутствие зелени создают угрозу распространения лесных пожаров, сообщили в МЧС.

"Особый режим вводится решением органов госвласти или органов местного самоуправления. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Так, гражданам запрещено посещать леса", - говорится в сообщении ведомства.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова, с начала года лесные пожары уже зафиксированы в 69 регионах. "Специалисты МЧС России выявляют их [пожары] с помощью системы космического мониторинга. Через приложение "Термические точки" информация оперативно доводится до глав муниципалитетов и реагирующих служб", - сообщил Куренков.